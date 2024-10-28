Шойгу направился с двухдневным рабочим визитом в ОАЭ

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу направился с двухдневным рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), в ходе которого он встретится с президентом ОАЭ и другими представителями высшего руководства страны.
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