Суд признал законным отстранение от работы из-за отсутствия прививки

Россиян все чаще стали отстранять от работы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Законно ли перекрыть сотруднику доступ на рабочее место и оставить его без зарплаты – однозначно на этот вопрос не могут ответить даже служители фемиды.
Россиян все чаще стали отстранять от работы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Законно ли перекрыть сотруднику доступ на рабочее место и оставить его без зарплаты – однозначно на этот вопрос не могут ответить даже служители фемиды.
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