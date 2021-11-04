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Суд признал законным отстранение от работы из-за отсутствия прививки

Суд признал законным отстранение от работы из-за отсутствия прививки

Россиян все чаще стали отстранять от работы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Законно ли перекрыть сотруднику доступ на рабочее место и оставить его без зарплаты – однозначно на этот вопрос не могут ответить даже служители фемиды.

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