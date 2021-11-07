Театр абсурдаПолитика«Элита» зря надеется примирить русский народ с белогвардейщиной автор - РОСГОД – Россия. Годы. Дни. 26 020 подписчиков Если выражаться максимально точно, с «врагами трудового народа».Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрейчто? "Быдло" не простит ? Давно простило, осознав ,что было не право. А не простят ,только быдляки-дебилы из кпрф.Альберт ИокеллоНе простит никогда. Недовольство народных масс ныне правящей элитой с каждым годом нарастает. Просто ещё пока не появилось организующей силы, вроде товарищей Ленина и Сталина и большевиков, которая радела бы за интересы трудящихся масс, а не кучки олигархов-компрадоров и которая повела народ бы за собой. Но я уверен, что скоро такой народный вождь появится. Сразу скажу, с Навальным народу не по пути, ибо он действует в интересах олигархической группировки, готовой сдать Россию западному крупному транснациональном у капиталу с потрохами. Навальный такой же враг, как и Путин и нынешняя правящая элита. И думается, что это будет под несколько иным идеологическим соусом, нежели это было у большевиков в 1917 годуААндрейвсе верно,либерастов никогда не простят,сколько путинясты не будут извращать Советский Союз и лизать зад западу.ну а Путин шестерка врагов народа,вот и ползает на открытия различных антинародных памятников типа солжениницину и данному.да ещё мединского с собой захватил,которого на польском телевидении зачморили в бытность министром культуры,чтоб одному не позориться.Алексей СафроновМожно было бы согласиться с автором хотя бы из жалости и уважения к погибшим в гражданской войне, но остаётся только посочувствовать, ведь крушение СССР показало историческую ошибку того государственного строя, который по мнению автора был народным...Комментировать
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