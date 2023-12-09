Диетолог Русакова указала на пользу рыбы и орехов для мозга человека

Для лучшей работы мозга нужно больше питаться рыбой, молочными продуктами, орехами и семенами. Рацион обязательно должен быть сбалансированным, объяснила ИА Regnum кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова.
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