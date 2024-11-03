Эксперт оценил возможность улучшения отношений РФ и США после выборов

Ни республиканец Дональд Трамп, ни демократ Камала Харрис в случае победы на выборах не смогут улучшить отношения РФ и США, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
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