Более 2,5 тысяч дзержинцев выбрали территории для благоустройства

Глава города Дзержинска Иван Носков голосовал в школе № 23Сегодня, 15 марта, дан старт всероссийскому рейтинговому голосованию по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2025 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».