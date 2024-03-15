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Нижегородская правда

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Более 2,5 тысяч дзержинцев выбрали территории для благоустройства

Более 2,5 тысяч дзержинцев выбрали территории для благоустройства

Глава города Дзержинска Иван Носков голосовал в школе № 23Сегодня, 15 марта, дан старт всероссийскому рейтинговому голосованию по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2025 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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