Богомаз: 11 дронов ВСУ пытались атаковать Брянскую область

Украинские боевики попытались нанести удар по территории Брянской области силами 11 беспилотников. Избежать трагедии позволила оперативная работа расчётов систем ПВО, которые своевременно засекли и поразили воздушные цели.
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