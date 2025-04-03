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Аргументы и Факты

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Роскомнадзор опроверг сообщения о сборе данных для слежки за пользователями

Приказ Роскомнадзора (РКН) о сборе информации о сетевых адресах направлен на актуализацию правил противодействия DDoS-атакам, он не подразумевает слежку за пользователями и сбор данных о пользователях запрещенных сайтов.

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