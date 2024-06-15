3 брака и неразделённая любовь cолдата Ивана Бровкина: Судьба Леонида Харитонова

Советский актер Леонид Харитонов родился 19 мая 1930 года. Главной его творческой ролью, которая принесла любовь поклонников и успех стала игра в картинах «Солдат Иван Бровкин», «Иван Бровкин на целине», «Улица полна неожиданностей» и других.