3 брака и неразделённая любовь cолдата Ивана Бровкина: Судьба Леонида Харитонова

Советский актер Леонид Харитонов родился 19 мая 1930 года. Главной его творческой ролью, которая принесла любовь поклонников и успех стала игра в картинах «Солдат Иван Бровкин», «Иван Бровкин на целине», «Улица полна неожиданностей» и других.
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