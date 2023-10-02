В Британии заявили о продолжении поддержки ВСУ США и Польшей

Глава Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс выразил мнение, что Соединенные Штаты Америки и Польша продолжат оказывать поддержку Вооруженным силам Украины, несмотря на трудности, связанные с предстоящими в странах выборами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии