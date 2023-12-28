История праздника День святых Невинных Младенцев Вифлеемских 28 декабря, открытки и поздравления Алёна ЮрьеваКаждый 28 декабря в католическом календаре отмечается день, который стоит как напоминание о трагических событиях, описанных в Новом Завете.