История праздника День святых Невинных Младенцев Вифлеемских 28 декабря, открытки и поздравления Алёна ЮрьеваКаждый 28 декабря в католическом календаре отмечается день, который стоит как напоминание о трагических событиях, описанных в Новом Завете.
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