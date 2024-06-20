ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ В 2024 ГОДУ

Александр Николаевич

День летнего солнцестояния — это астрономическое событие, при котором солнце в истинный полдень находится на максимальной высоте. В этом году оно приходится на самый конец 20 июня: за 10 минут до полуночи в Северном полушарии официально начнется астрономическое лето и продлится до дня осеннего равноденствия (в этом году — 22 сентября).