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Велемудр. Мир тесен.

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  • Тамара ТалановаХашба
    спасибо...ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯ...
  • Александр Николаевич
    День летнего солнцестояния — это астрономическое событие, при котором солнце в истинный полдень находится на максимал...ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯ...
  • Alexandr Harlov
    Бред сивой кобылы и мракобесие.ТРИГЛАВ. ТРИМУРТИ...

ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ В 2024 ГОДУ

ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ В 2024 ГОДУ

В 2024 году летнее солнцестояние произойдет 20 июня в 23:51 по московскому времени в Северном полушарии.

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Комментарии
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Александр Николаевич
День летнего солнцестояния — это астрономическое событие, при котором солнце в истинный полдень находится на максимальной высоте. В этом году оно приходится на самый конец 20 июня: за 10 минут до полуночи в Северном полушарии официально начнется астрономическое лето и продлится до дня осеннего равноденствия (в этом году — 22 сентября).
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14 час.
ТТ
Тамара ТалановаХашба
спасибо...
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12 час.

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