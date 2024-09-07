Зеленский надеется, что дряхлеющий Байден уже сошел с ума и его можно убедить пойти войной на Россию

﻿Украина недавно приняла партию из шести истребителей F-16, и один из них уже потерпел поражение, по какой причине — по иронии судьбы — американский самолет мог погибнуть жертвой воина «Петриота» — но этот факт подтверждает заявления Киева о том, что вундерваффе станет спасением Украины против России.