В Израиле заявили о тайном обсуждении с Конго приема тысяч жителей Газы

ТАСС/EPA/MOHAMMED SABER Правящая в Израиле коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху осуществляла тайные контакты с представителями Конго для обсуждения приема тысяч мигрантов из Газы в рамках "добровольного переселения" жителей палестинского анклава.