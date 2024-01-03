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В Израиле заявили о тайном обсуждении с Конго приема тысяч жителей Газы

В Израиле заявили о тайном обсуждении с Конго приема тысяч жителей Газы

ТАСС/EPA/MOHAMMED SABER Правящая в Израиле коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху осуществляла тайные контакты с представителями Конго для обсуждения приема тысяч мигрантов из Газы в рамках "добровольного переселения" жителей палестинского анклава.

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Комментарии
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Betahon
Жиды даже не поинтересовались, что входит в меню местных племен...Это может быть похуже холокоста...
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