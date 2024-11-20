После визита Мосжилинспекции житель Останкинского района заменил неисправную газовую плиту

В Инспекцию поступила информация о том, что при техническом обслуживании внутриквартирного оборудования в одной из квартир в доме 34, корпус 2 на Звездном бульваре было выявлено аварийное состояние газоиспользующего оборудования.
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