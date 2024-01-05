Арестович вспомнил "Скотный двор", говоря о политике Киева по украинскому языку

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в своем Telegram-канале заявил, что власти страны используют украинский язык как политический проект и его бы воспринимали охотнее, если бы граждан Украины не приравнивали к обитателям "оруэллской фермы".
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