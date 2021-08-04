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Гаджиев рассказал, почему Федун не вмешался в конфликт Салиховой и менеджмента "Спартака"

Гаджиев рассказал, почему Федун не вмешался в конфликт Салиховой и менеджмента "Спартака"

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев ответил на вопрос почему владелец московского "Спартака" Леонид Федун не вмешался в конфликт между своей супругой Заремой Салиховой и менеджментом столичного клуба.

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