Гаджиев рассказал, почему Федун не вмешался в конфликт Салиховой и менеджмента "Спартака"

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев ответил на вопрос почему владелец московского "Спартака" Леонид Федун не вмешался в конфликт между своей супругой Заремой Салиховой и менеджментом столичного клуба.
Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев ответил на вопрос почему владелец московского "Спартака" Леонид Федун не вмешался в конфликт между своей супругой Заремой Салиховой и менеджментом столичного клуба.
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