Ставки по ипотеке в США снижаются третью неделю подряд. Об этом пишет Bloomberg. По данным американского ипотечного агентства Freddie Mac, средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома в США на прошлой неделе упала до 6,89% по сравнению с 6,95% неделей ранее.