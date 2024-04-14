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Хабаровская анимационная студия выпустит коллекционный артбук по мультфильму о Невельском

Хабаровская анимационная студия выпустит коллекционный артбук по мультфильму о Невельском

Хабаровская анимационная студия «Мечталет» выпустит коллекционный артбук по мультфильму об исследователе Дальнего Востока Геннадии Невельском, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

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