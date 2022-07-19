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Олимпиада в Лос-Анджелесе пройдет с 14 по 30 июля 2028 года

Оргкомитет Летних Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе назвал даты, в которые пройдет турнир. Церемония открытия Олимпиады пройдет 14 июля 2028 года, закрытие запланировано на 30 июля.

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