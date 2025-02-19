НОАК предупредила и вытеснила филиппинский самолет из воздушного пространства над китайским островом Хуанъянь

Гуанчжоу, 18 февраля /Синьхуа/ -- Военно-морские и военно-воздушные силы Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ во вторник в соответствии с действующими законами и правилами осуществили сопровождение филиппинского самолета C-208 и наблюдение за ним, направили ему предупреждение и вытеснили его из воздушного пространства над китайским островом Хуанъянь.