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Китай

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НОАК предупредила и вытеснила филиппинский самолет из воздушного пространства над китайским островом Хуанъянь

Гуанчжоу, 18 февраля /Синьхуа/ -- Военно-морские и военно-воздушные силы Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ во вторник в соответствии с действующими законами и правилами осуществили сопровождение филиппинского самолета C-208 и наблюдение за ним, направили ему предупреждение и вытеснили его из воздушного пространства над китайским островом Хуанъянь.

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