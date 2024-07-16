В Москве построят три новые дороги, чтобы уменьшить заторы и улучшить транспортную доступность

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах строительства в городе трех новых дорог. Эти проекты будут реализованы в рамках концессионных соглашений и направлены на снижение загруженности существующих дорог и улучшение транспортной доступности для жителей девяти районов города.
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