Главный бухгалтер увела со счетов и из кассы своего предприятия 28 млн рублей

На Ямале главный бухгалтер предприятия украла со счетов и из кассы 28 миллионов рублей, как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры, обвинительное заключение в отношении работницы АО «Газонаполнительная станция» утверждено, Речь идет о ч.