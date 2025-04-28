Главный бухгалтер увела со счетов и из кассы своего предприятия 28 млн рублей

На Ямале главный бухгалтер предприятия украла со счетов и из кассы 28 миллионов рублей, как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры, обвинительное заключение в отношении работницы АО «Газонаполнительная станция» утверждено, Речь идет о ч.
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