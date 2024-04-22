58-летний лыжник пропал на льду Иркутского водохранилища

В Иркутске волонтеры ищут 58-летнего Дмитрия Хохлачева, который пропал 20 апреля. Мужчина стартовал на лыжах с Ершовского залива и двигался в сторону выхода, однако с тех пор его местонахождение остается неизвестным.
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