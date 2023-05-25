Военное обозрение

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Согласно последним опросам, Трамп с отрывом лидирует на президентских праймериз среди своих однопартийцев

Согласно последним опросам, Трамп с отрывом лидирует на президентских праймериз среди своих однопартийцев

Согласно последним проведённым опросам в стране, экс-президент США Дональд Трамп обгоняет своих конкурентов-однопартийцев на президентских праймериз.

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