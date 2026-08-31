Житель Евпатории утопил в озере сейф с деньгами управляющей компании

Житель Евпатории утопил в озере сейф с деньгами управляющей компанииВ Евпатории раскрыта кража, которая могла бы стать идеальным преступлением, если бы не случайный свидетель.
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