Анжелика Крылова: «Белоусова и Протопопов были открывателями уникального парного катания. На них, на их стиль мы равнялись»

Двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов скончался 3 ноября на 92-м году жизни. «Мы встречались очень давно, когда они с Людмилой жили в Лейк-Плэсиде, мы ходили смотреть их тренировки – это было что-то уникальное, так они были преданны фигурному катанию, своему любимому делу.