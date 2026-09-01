Россиян попросили не приносить своих кур в МФЦ

В Сети появились видеоролики, как граждане приносят в МФЦ кур для регистрации. Контент посвящён вступившим с 1 сентября в силу новым правилам учёта домашней птицы, о которых «Аргументы недели» уже писали ранее.
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