На празднование 80-летия Победы в Петербург прибыли ветераны и блокадники из 10 стран

Об этом сообщил Александр Беглов На празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Петербург прибыли 38 ветеранов и блокадников, а также их сопровождающие из 10 государств — Абхазии, Армении, Беларуси, Германии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Туркменистана, Узбекистана, Эстонии, сообщает 7 мая пресс-служба Смольного.