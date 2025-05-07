На празднование 80-летия Победы в Петербург прибыли ветераны и блокадники из 10 стран

Об этом сообщил Александр Беглов На празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Петербург прибыли 38 ветеранов и блокадников, а также их сопровождающие из 10 государств — Абхазии, Армении, Беларуси, Германии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Туркменистана, Узбекистана, Эстонии, сообщает 7 мая пресс-служба Смольного.
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