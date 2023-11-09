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Турция. Турки попросили Путина "заняться этим типом" после слов Зеленского о ХАМАС

Турция. Турки попросили Путина "заняться этим типом" после слов Зеленского о ХАМАС

Владимир Зеленский оправдал атаки Израиля на сектор Газа и назвал ХАМАС террористами, сообщает Haber7.

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Комментарии
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Аким Воземчук
Хохлы стали что то подозревать Самые убойные наступления  инициировал еврей зеленский. Поэтому военные начинают думать о целенаправленном  уничтожении украинцев.А территории им  нужны ,для нового государства.Им нужен Новый Израиль&quot; . Украинцев уничтожат российские вооруженные силы ,а Украину сольют евреи.
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2 час.
ВК
Василий Коликов
Нацистское террористическое недогосударство &quot;украина&quot; должна в полной мере прочувствовать эти слова - &quot;там, где начинается терроризм, кончаются правила&quot;.
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2 час.
ЗЖ
Зоя Жук
Туркам следовало бы сначала к своему руководству обратиться. Что же сразу к Путину?
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2 час.

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