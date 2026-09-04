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Аргументы недели

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Игорь Сечин: Россия и Китай почти полностью перешли на расчёты в нацвалютах

Игорь Сечин: Россия и Китай почти полностью перешли на расчёты в нацвалютах

Россия и Китай практически отказались от доллара во взаимных расчётах. Об этом заявил Ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин на церемонии открытия Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

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