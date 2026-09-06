В Иркутской области медвежонка заметили на территории СНТ «Васюки» под Ангарском. Видео с животным, бегающим среди дачных участков, опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) блогер и фотограф Кети Гуджабидзе.