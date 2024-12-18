СК РФ: убийство Кириллова транслировалась в онлайн-режиме в Днепр

Съемка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн режиме в город Днепр. После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие.
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