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Царьград

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LRT: Литва изменит конституцию для разрешения ядерного оружия

LRT: Литва изменит конституцию для разрешения ядерного оружия

В 2027 году Литва планирует изменить конституцию, отменив запрет на оружие массового поражения. Парламент продлит осеннюю сессию для утверждения поправки.

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