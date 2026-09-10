LRT: Литва изменит конституцию для разрешения ядерного оружия

В 2027 году Литва планирует изменить конституцию, отменив запрет на оружие массового поражения. Парламент продлит осеннюю сессию для утверждения поправки.
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