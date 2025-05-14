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«Грады» обрушились на технику боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

«Грады» обрушились на технику боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты РСЗО «Град» 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ходе проведения СВО уничтожили позиции с живой силой и бронетехнику ВСУ в лесистой местности на территории Сумской области.

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