«Грады» обрушились на технику боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты РСЗО «Град» 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ходе проведения СВО уничтожили позиции с живой силой и бронетехнику ВСУ в лесистой местности на территории Сумской области.
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