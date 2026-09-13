В Златоусте открыли стену памяти акушера Лидии Мешалкиной

В Златоусте на территории перинатального центра открыли стену памяти, посвящённую Лидии Мешалкиной — акушеру-гинекологу, долгие годы возглавлявшей городской родильный дом № 2.
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