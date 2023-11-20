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Русская весна

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Орбан предпринял неожиданный шаг против фон дер Ляйен

Орбан предпринял неожиданный шаг против фон дер Ляйен

На улицах Венгрии появились рекламные щиты от правящей партии премьер-министра Виктора Орбана «Фидес», призывающие не подчиняться требованиям главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщило агентство Reuters.

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