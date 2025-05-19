В автосервисе раскрыли, сколько моторного масла по правилам надо наливать: до середины щупа или до максимума

Состояние и количество моторного масла – ключевые факторы, определяющие долговечность двигателя. Недостаток масла способен спровоцировать серьёзные поломки, особенно когда машина эксплуатируется в экстремальных условиях.
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