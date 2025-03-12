В марте есть такой денек...

В МАРТЕ ЕСТЬ ТАКОЙ ДЕНЕКС ЦИФРОЙ, СЛОВНО КРЕНДЕЛЕК.КТО ИЗ ВАС, РЕБЯТА, ЗНАЕТ, ЦИФРА ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ?ДЕТИ ХОРОМ СКАЖУТ НАМ:ЭТО ПРАЗДНИК НАШИХ МАМ!В преддверии Международного женского дня 8 марта в детском саду прошли тематические музыкальные праздники.