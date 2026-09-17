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Регионы России

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Российские суды взыскали имущество коррупционеров на сумму свыше 3 триллионов рублей

Российские суды взыскали имущество коррупционеров на сумму свыше 3 триллионов рублей

Российские суды за 2025 год и первые шесть месяцев 2026 года удовлетворили иски прокуроров об обращении в доход государства имущества коррупционеров на сумму свыше 3 триллионов рублей.

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