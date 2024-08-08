Бастрыкин потребовал доклад по делу подростков, унизивших сверстника в Волгоградской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился к руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову с требованием предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с публичным унижением школьника в Еланском районе Волгоградской области.