Бастрыкин потребовал доклад по делу подростков, унизивших сверстника в Волгоградской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился к руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову с требованием предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с публичным унижением школьника в Еланском районе Волгоградской области.
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