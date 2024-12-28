Россию ждет волна «правоверных»: у нас разрешено то, что запретили в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане

Регина Толстоброва

Интересно, в самом узбекистане запретили хиджабы и многое другое, а они к нам. У нас тут свобода. да. действительно, молодцы ребята ФСБ. работают на пределе. Изгонять всех надо. мало ли что заявляют чиновники. что дорого. они же эту сатану напустили. пусть выделяют из своего кармана. И вывозят.