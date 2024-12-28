Россию ждет волна «правоверных»: у нас разрешено то, что запретили в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Интересно, в самом узбекистане запретили хиджабы и многое другое, а они к нам. У нас тут свобода. да. действительно, молодцы ребята ФСБ. работают на пределе. Изгонять всех надо. мало ли что заявляют чиновники. что дорого. они же эту сатану напустили. пусть выделяют из своего кармана. И вывозят.
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19 час.
В
Владимир
России грозит катастрофа. А власти не то, что бездействуют, а даже потакают этому.
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18 час.
АК
Алекс Кузь
Если администрация рф не знает: что и как решать проблему с ползучей окупацией страны, пусть назначит гранты для решения проблемы.
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13 час.

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