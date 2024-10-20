Lenta.ru Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com Президент России Владимир Путин отказался от идеи лететь на предстоящий саммит стран «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии в 2024 году.
«Я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу?» Путин объяснил отказ лететь в Бразилию на саммит G20
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tatyana Zaytseva
Согласна.
Ответить
5 час.
Валерий Фоменков
"Вот там пусть реализует свои ордера на арест кого-угодно и за что-годно!" Ну, почему же кого угодно? Есть список действительно реальных преступников, в числе первых - это Байдун и Зеленский. И, опять же, не за что угодно, а за конкретные преступления перед человечеством, за фашизм и геноцид. По результатам же того, чем сейчас занимается этот так называемый МУС, всех его судей самих нужно привлекать к трибуналу за пособничество фашистам.
Ответить
4 час.
Елена Рудых
Нечего кататься нашему президенту через океан. Нечего там делать, можно присутствовать по видеосвязи.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии