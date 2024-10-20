«Я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу?» Путин объяснил отказ лететь в Бразилию на саммит G20

Валерий Фоменков

"Вот там пусть реализует свои ордера на арест кого-угодно и за что-годно!" Ну, почему же кого угодно? Есть список действительно реальных преступников, в числе первых - это Байдун и Зеленский. И, опять же, не за что угодно, а за конкретные преступления перед человечеством, за фашизм и геноцид. По результатам же того, чем сейчас занимается этот так называемый МУС, всех его судей самих нужно привлекать к трибуналу за пособничество фашистам.