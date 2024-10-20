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«Я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу?» Путин объяснил отказ лететь в Бразилию на саммит G20

«Я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу?» Путин объяснил отказ лететь в Бразилию на саммит G20

Lenta.ru Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com   Президент России Владимир Путин отказался от идеи лететь на предстоящий саммит стран «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии в 2024 году.

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Комментарии
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Tatyana Zaytseva
Согласна.
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5 час.
Валерий Фоменков
&quot;Вот там пусть реализует свои ордера на арест кого-угодно и за что-годно!&quot; Ну, почему же кого угодно? Есть список действительно реальных преступников, в числе первых - это Байдун и Зеленский. И, опять же, не за что угодно, а за конкретные преступления перед человечеством, за фашизм и геноцид. По результатам же того, чем сейчас занимается этот так называемый МУС, всех его судей самих нужно привлекать к трибуналу за пособничество фашистам.
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4 час.
Елена Рудых
Нечего кататься нашему президенту через океан. Нечего там делать, можно присутствовать по видеосвязи.
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4 час.

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