8 полицейских пострадали на сельскохозяйственной выставке в Париже

РЕН ТВ Восемь сотрудников полиции получили ранения и травмы во время протестов, которые начались в первый день проведения сельскохозяйственной выставки в Париже, сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на заявление начальника парижской полиции Лорана Нуньеса.