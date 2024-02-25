8 полицейских пострадали на сельскохозяйственной выставке в Париже

РЕН ТВ Восемь сотрудников полиции получили ранения и травмы во время протестов, которые начались в первый день проведения сельскохозяйственной выставки в Париже, сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на заявление начальника парижской полиции Лорана Нуньеса.
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