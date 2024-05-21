Стали известны полуфинальные пары Кубка Стэнли - 2024

Минувшей ночью завершился второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли "Эдмонтон Ойлерз" оказался сильнее "Ванкувер Кэнакс", обеспечив себе место в полуфинале турнира.
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