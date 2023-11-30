«Нас тут что, за дебилов держат?» Екатеринбургские депутаты возмутились условиями работы в думе

Екатеринбургские депутаты заявили, что их не устраивает организация рабочих мест в городской думе. По их словам, в большом зале заседаний плохая акустика, бывает душно, а надписи в туалете «Нажимать здесь» оскорбляют человеческое достоинство народных избранников.
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