«Нас тут что, за дебилов держат?» Екатеринбургские депутаты возмутились условиями работы в думе

Екатеринбургские депутаты заявили, что их не устраивает организация рабочих мест в городской думе. По их словам, в большом зале заседаний плохая акустика, бывает душно, а надписи в туалете «Нажимать здесь» оскорбляют человеческое достоинство народных избранников.