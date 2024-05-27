Почему синоптики ошибаются в своих прогнозах?

Перед выходом из дому нам бы хотелось понимать, что ждет нас в течение ближайших нескольких часов. Не меньший интерес представляет информация о погоде на рабочую неделю или выходные дни – люди хотят спланировать работу и отдых в соответствии с ней.
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