Смоленского музыканта арестовали во время концерта

Его арестовали в момент выступления в Санкт-Петербурге. В соцсетях сообщают, что Пророка Санбоя (настоящее имя - Геннадий Чернецов) задержала полиция, когда тот давал свой юбилейный концерт в Action Club в Санкт-Петербурге.
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