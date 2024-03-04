Смоленского музыканта арестовали во время концерта

Его арестовали в момент выступления в Санкт-Петербурге. В соцсетях сообщают, что Пророка Санбоя (настоящее имя - Геннадий Чернецов) задержала полиция, когда тот давал свой юбилейный концерт в Action Club в Санкт-Петербурге.