Россия — одна из крупнейших стран мира по количеству мигрантов. Вместе с приезжими в стране появляются этнические анклавы, растет число тяжких преступлений и недовольство в обществе.
Когда в России мигрантов отдадут под контроль нового ведомства
Комментарии
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Тамара Елисеева
Надо предпринять то, это, но по факту разрастаются анклавы мигрантов. Почему жестко не подходят к вопросам завоза мигрантов в Россию? Никаких семей мигрантов не должно быть у нас дома. Поработали и уехали. Закрыть срочно кормушку для наших ненасытных предателей, которые завозят это неграмотное, грязное быдло и не дают жить спокойно россиянам.
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17 час.
Evgenija Palette
"ОНИ", будто обет дали - исчезнуть только вместе с мигрантами...
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15 час.
Галина Друзина
Всех выслать вместе с семьями. У нас своих рабочих хватает. Платите достойную зарплату и наши люди пойдут. А то развелось этих мигрантов больше, чем наших Русских. Наказать всех чиновников, которые должны следить за приездом мигрантов в Россию,
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15 час.
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