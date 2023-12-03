Когда в России мигрантов отдадут под контроль нового ведомства

Тамара Елисеева

Надо предпринять то, это, но по факту разрастаются анклавы мигрантов. Почему жестко не подходят к вопросам завоза мигрантов в Россию? Никаких семей мигрантов не должно быть у нас дома. Поработали и уехали. Закрыть срочно кормушку для наших ненасытных предателей, которые завозят это неграмотное, грязное быдло и не дают жить спокойно россиянам.