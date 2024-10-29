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    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

С момента установки первой стойки крупнейшего в мире ИИ-суперкомпьютера Colossus Илона Маска до начала работ прошло всего 19 дней. Сетевое оборудование Nvidia Ethernet ускоряет работу

С момента установки первой стойки крупнейшего в мире ИИ-суперкомпьютера Colossus Илона Маска до начала работ прошло всего 19 дней. Сетевое оборудование Nvidia Ethernet ускоряет работу

Nvidia объявила о том, что суперкомпьютерный кластер Colossus компании xAI, состоящий из 100 000 графических процессоров Nvidia Hopper Tensor Core в Мемфисе, штат Теннесси, достиг такого огромного масштаба благодаря использованию сетевой платформы Nvidia Spectrum-X Ethernet, которая разработана для обеспечения высочайшей производительности для многопользовательских гипермасштабируемых фабрик ИИ с использованием стандартизированного Ethernet для сети удаленного прямого доступа к памяти (RDMA).

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